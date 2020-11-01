Американські вчені продемонстрували, що коронавірус SARS-CoV-2 може порушувати гематоенцефалічний бар'єр мозку. А це основний захист центральної нервової системи.

Так, від 30 до 80% хворих на коронавірус відчувають різноманітні неврологічні ускладнення – від запаморочень та галюцинацій до спроб суїциду й навіть інсульту. Тож нині вчені з усіх куточків світу намагаються знайти відповідь, як саме COVID-19 впливає на мозок. Вчені з Університету Темпл демонструють, що SARS-CoV-2 провокує запалення в ендотеліальних клітинах, які утворюють гематоенцефалічний бар'єр мозку, повідомляє EurekAlert.

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Дослідники з'ясували, що рецептор ACE2, який вважають ключовим інструментом коронавірусу для проникнення в клітини, є і в судинної мережі головного мозку. Вчені встановили, що у людей з гіпертонією і деменцією експресія ACE2 значно вища, ніж у здорових людей. Це може пояснювати складніший перебіг інфекції та високу серед певних груп пацієнтів.

Що показали експерименти на культурах клітин

Вчені вводили SARS-CoV-2 в клітини, які є складовими ендотеліального бар'єра. Різні фрагменти білків приводили або до зниження його функції, або ж взагалі до його поразки.

Гематоенцефалічний бар'єр – що це? Це фізіологічний бар'єр, який відмежовує кров від цереброспінальної рідини та внутрішнього середовища центральної нервової системи. Якби його не було, деякі речовини, присутні в крові, мали б згубний вплив на роботу ЦНС.

Також важливо, що не всі фрагменти білків зв'язувалися з ACE2. Тобто цілісність бар'єра може порушуватись і без участі головного рецептора SARS-CoV-2.

Наші результати підтверджують гіпотезу, що SARS-CoV-2 або його спайкові білки, що циркулюють в кровотоці, можуть викликати зміни гематоенцефалічного бар'єра в ключових областях мозку... Це дозволяє пояснити неврологічні симптоми на тлі COVID-19,

– сказав співавтор дослідження Серв Рамірес.

Вчені зазначили, що навіть невелике нейрозапалення становить небезпеку для головного мозку. Люди, які мають судинні патології, ймовірно, мають підвищені ризики.

Під час подальших досліджень вчені постараються встановити, чи може коронавірусна інфекція проникати в нейрони й гліальні клітини, які розташовані за гематоенцефалічним бар'єром.