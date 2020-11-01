Американские ученые продемонстрировали, что коронавирус SARS-CoV-2 может нарушать гематоэнцефалический барьер мозга. А это основная защита центральной нервной системы.

Так, от 30 до 80% больных коронавирусом испытывают разнообразные неврологические осложнения – от головокружений и галлюцинаций до попыток суицида и даже инсульта. Поэтому сейчас ученые со всех уголков мира пытаются найти ответ, как именно COVID-19 влияет на мозг. Ученые из Университета Темпл демонстрируют, что SARS-CoV-2 провоцирует воспаление в эндотелиальных клетках, которые образуют гематоэнцефалический барьер мозга, сообщает EurekAlert.

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Исследователи выяснили, что рецептор ACE2, который считают ключевым инструментом коронавируса для проникновения в клетки, есть и в сосудистой сети головного мозга. Ученые установили, что у людей с гипертонией и деменцией экспрессия ACE2 значительно выше, чем у здоровых людей. Это может объяснять более сложное течение инфекции и высокое среди определенных групп пациентов.

Что показали эксперименты на культурах клеток

Ученые вводили SARS-CoV-2 в клетки, которые являются составляющими эндотелиального барьера. Различные фрагменты белков приводили либо к снижению его функции, либо же вообще к его поражению.

Гематоэнцефалический барьер – что это? Это физиологический барьер, который отграничивает кровь от цереброспинальной жидкости и внутренней среды центральной нервной системы. Если бы его не было, некоторые вещества, присутствующие в крови, имели бы пагубное влияние на работу ЦНС.

Также важно, что не все фрагменты белков связывались с ACE2. То есть целостность барьера может нарушаться и без участия главного рецептора SARS-CoV-2.

Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 или его спайковые белки, циркулирующие в кровотоке, могут вызывать изменения гематоэнцефалического барьера в ключевых областях мозга... Это позволяет объяснить неврологические симптомы на фоне COVID-19,

– сказал соавтор исследования Серв Рамирес.

Ученые отметили, что даже небольшое нейрозажигание представляет опасность для головного мозга. Люди, имеющие сосудистые патологии, вероятно, имеют повышенные риски.

Во время дальнейших исследований ученые постараются установить, может ли коронавирусная инфекция проникать в нейроны и глиальные клетки, которые расположены за гематоэнцефалическим барьером.