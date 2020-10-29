У Польщі за минулу добу вперше зареєстрували понад 20 тисяч нових заражень коронавірусом та понад 300 смертей.

За останні 24 години коронавірус підтвердили у 20 156 людей. Вчорашній показник, також рекордний, становив 18 820, повідомляє RMF24.

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Найбільша кількість випадків зафіксували на Великопольському (2633) та Мазовецькому (2255) воєводствах, у решті показники менші 2 тисяч.



Найбільше хворих у Великопольському воєводстві / Фото rmf24

Кількість померлих хворих вперше за добу становить 301 пацієнт з коронавірусом. З них у 46 причиною смерті вважають коронавірус, у решти були інші значні проблеми зі здоров’ям. Напередодні померлих було 236.

Госпіталізували за добу 700 хворих, загалом у лікарнях перебуває 14 631 пацієнт з коронавірусом. З них 1203 підключені до апарату штучної вентиляції легень – на 53 більше, ніж напередодні.

Одужали за добу 5700 пацієнтів.