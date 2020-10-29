В Польше за минувшие сутки впервые зарегистрировали более 20 тысяч новых заражений коронавирусом и более 300 смертей.

За последние 24 часа коронавирус подтвердили у 20 156 человек. Вчерашний показатель, также рекордный, составлял 18 820, сообщает RMF24.

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Наибольшее количество случаев зафиксировали на Великопольском (2633) и Мазовецком (2255) воеводствах, в остальных показатели меньше 2 тысяч.

Больше всего больных в Великопольском воеводстве / Фото rmf24

Количество умерших больных впервые за сутки составляет 301 пациент с коронавирусом. Из них у 46 причиной смерти считают коронавирус, у остальных были другие значительные проблемы со здоровьем. Накануне умерших было 236.

Госпитализировали за сутки 700 больных, всего в больницах находится 14 631 пациент с коронавирусом. Из них 1203 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких – на 53 больше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 5700 пациентов.