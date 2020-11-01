За минулу добу у Києві зареєстрували ще 689 хворих на COVID-19. 25 з них – медичні працівники. Мер міста Віталій Кличко вкотре закликав киян не нехтувати правилами безпеки, аби стримати поширення інфекції.

До столичних лікарень госпіталізували 59 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються під контролем лікарів, повідомив Кличко у своєму телеграм-каналі.

Актуально За добу в Україні виявили близько 8 тисяч нових хворих на COVID-19

Від початку пандемії у столиці виявили 38 238 хворих на коронавірусну інфекцію. З них 778 померли, але ще 12 912 пацієнтам вдалося подолати хворобу.

Серед нових хворих у Києві:

353 жінки віком від 18 до 84 років,

287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв,

20 дівчаток від 1 місяця до 16 років,

29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Коронавірус у районах столиці

За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському (+122), у Солом'янському (+117) та у Голосіївському районі (+88).

Під час брифінгу 1 листопада очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що аби розвантажити медичні заклади міста Києва, медичні заклади академії НАН нададуть 5 000 ліжок для лікування ургентних патологій.

Заповненість ліжок у лікарнях Києва для пацієнтів з COVID-19

Опорні лікарні першої хвилі для пацієнтів з коронавірусом у Києві продовжують заповнюватись. Зокрема, 4 медичні установи вже заповнені на 100%. Така ж кількість медичних установ вже перейшла межу у 90%. Загалом, до заповненості у 50% не дійшли поки що лише 8 з 24 столичних лікарень.