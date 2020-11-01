За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали еще 689 больных COVID-19. 25 из них – медицинские работники. Мэр города Виталий Кличко в очередной раз призвал киевлян не пренебрегать правилами безопасности, чтобы сдержать распространение инфекции.

В столичные больницы госпитализировали 59 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся под контролем врачей, сообщил Кличко в своем телеграм-канале.

Актуально За сутки в Украине обнаружили около 8 тысяч новых больных COVID-19

С начала пандемии в столице обнаружили 38 238 больных коронавирусной инфекцией. Из них 778 умерли, но еще 12 912 пациентам удалось преодолеть болезнь.

Среди новых больных в Киеве:

353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет,

287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

20 девочек от 1 месяца до 16 лет,

29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Коронавирус в районах столицы

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения обнаружили в Днепровском (+122), в Соломенском (+117) и в Голосеевском районе (+88).

Во время брифинга 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что чтобы разгрузить медицинские учреждения города Киева, медицинские учреждения академии НАН предоставят 5 000 коек для лечения ургентных патологий.

Заполненность коек в больницах Киева для пациентов с COVID-19

Опорные больницы первой волны для пациентов с коронавирусом в Киеве продолжают заполняться. В частности, 4 медицинских учреждения уже заполнены на 100%. Такое же количество медицинских учреждений уже перешло границу в 90%. В общем, до заполненности в 50% не дошли пока лишь 8 из 24 столичных больниц.