Коронавирус в Киеве: за сутки заболели 689 человек, еще 12 инфицированных умерли
За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали еще 689 больных COVID-19. 25 из них – медицинские работники. Мэр города Виталий Кличко в очередной раз призвал киевлян не пренебрегать правилами безопасности, чтобы сдержать распространение инфекции.
В столичные больницы госпитализировали 59 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся под контролем врачей, сообщил Кличко в своем телеграм-канале.
Актуально За сутки в Украине обнаружили около 8 тысяч новых больных COVID-19
С начала пандемии в столице обнаружили 38 238 больных коронавирусной инфекцией. Из них 778 умерли, но еще 12 912 пациентам удалось преодолеть болезнь.
Среди новых больных в Киеве:
- 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет,
- 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
- 20 девочек от 1 месяца до 16 лет,
- 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
Коронавирус в районах столицы
За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения обнаружили в Днепровском (+122), в Соломенском (+117) и в Голосеевском районе (+88).
Во время брифинга 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что чтобы разгрузить медицинские учреждения города Киева, медицинские учреждения академии НАН предоставят 5 000 коек для лечения ургентных патологий.
Заполненность коек в больницах Киева для пациентов с COVID-19
Опорные больницы первой волны для пациентов с коронавирусом в Киеве продолжают заполняться. В частности, 4 медицинских учреждения уже заполнены на 100%. Такое же количество медицинских учреждений уже перешло границу в 90%. В общем, до заполненности в 50% не дошли пока лишь 8 из 24 столичных больниц.
- Александровская клиническая больница г. Киева-80%;
- Киевская городская клиническая больница №1 – 100%;
- Киевская городская клиническая больница №3 – 100%;
- Киевская городская клиническая больница №4 – 84%;
- Киевская городская клиническая больница №5 – 100%;
- Киевская городская клиническая больница №6 – 100%;
- Киевская городская клиническая больница №7 – 59%;
- Киевская городская клиническая больница №8 – 93%;
- Киевская городская клиническая больница №9 – 97%;
- Киевская городская клиническая больница №10 – 90%;
- Киевская городская клиническая больница №12 – 51%;
- Киевская городская клиническая больница №15 – 6%;
- Киевская городская клиническая больница №17 – 99%;
- Киевская городская клиническая больница №18 – 56%;
- Киевская городская детская клиническая больница №1 – 43%;
- Киевская городская детская инфекционная больница-42%;
- Киевский городской родильный дом №3 – 50%;
- Киевский городской роддом №5 – 13%;
- Академия здоровья человека – 0%;
- КНП "Киевская больница" психиатрия " – 70%;
- КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" – 9%;
- КНП "Киевский городской центр нефрологии и диализа" – 71%;
- КНП "Киевский городской центр радиационной защиты населения г. Киева от последствий Чернобыльской катастрофы – 0%;
- Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №3 АО "Укрзализныця" - 0%.
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