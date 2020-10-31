У столиці рекорд нових хворих на COVID-19 – понад 700 випадків другий день поспіль. Загалом у Києві зареєстрували 37 549 інфікованих коронавірусом.

Точний добовий показник інфікованих – 781. Відомо також, що 23 людини померли, 223 — одужали. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, повідомляє 24 канал.

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Нові випадки інфікування в Києві:

400 жінок віком від 20 до 85 років;

324 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв;

30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також COVID-19 виявили у 38 медиків.

До лікарень столиці минулої доби шпиталізували 62 пацієнтів. Решта — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Коронавірус в районах Києва, найбільше хворих виявили:

у Деснянському — 131;

у Дніпровському — 100;

у Солом'янському — 100;

в Оболонському — 90.

Днем раніше, 30 жовтня, у Києві теж зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом — 741 випадок.