В столице рекорд новых больных COVID-19 – более 700 случаев второй день подряд. Всего в Киеве зарегистрировали 37 549 инфицированных коронавирусом.

Точный суточный показатель инфицированных – 781. Известно также, что 23 человека умерли, 223 – выздоровели. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, сообщает 24 канал. Читайте также Подробно о COVID-19 в Украине: где самая высокая заболеваемость, сколько критических пациентов Новые случаи инфицирования в Киеве: 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;

324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также COVID-19 обнаружили в 38 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 62 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Коронавирус в районах Киева, больше всего больных обнаружили: в Деснянском – 131;

в Днепровском – 100;

в Соломенском – 100;

в Оболонском – 90. Днем ранее, 30 октября, в Киеве тоже зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом – 741 случай. Коротко о заболеваемости в Украине: суточный прирост больных приблизился к 9 тысячам. Всего в Украине 387 481 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7196 летальных, 158928 пациентов выздоровели.