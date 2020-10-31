Коронавирус в Киеве: заболеваемость самая высокая с начала эпидемии
В столице рекорд новых больных COVID-19 – более 700 случаев второй день подряд. Всего в Киеве зарегистрировали 37 549 инфицированных коронавирусом.
Точный суточный показатель инфицированных – 781. Известно также, что 23 человека умерли, 223 – выздоровели. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, сообщает 24 канал.
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Новые случаи инфицирования в Киеве:
- 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;
- 324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.
- Также COVID-19 обнаружили в 38 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 62 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Коронавирус в районах Киева, больше всего больных обнаружили:
- в Деснянском – 131;
- в Днепровском – 100;
- в Соломенском – 100;
- в Оболонском – 90.
Днем ранее, 30 октября, в Киеве тоже зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом – 741 случай.
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