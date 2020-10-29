За минулу добу у Києві виявили найбільше хворих по Україні
Від учора у Києві зареєстрували 577 хворих на коронавірусну інфекцію. Тож станом на 29 жовтня у столиці зареєстровано 35 027 інфікованих COVID-19.
За цей період до лікарень столиці госпіталізували ще 63 пацієнти. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів, повідомив Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
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Найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському (+129), в Дніпровському (+104) та в Дарницькому (+75) районах.
Серед нових хворих:
- 314 жінок віком від 18 до 84 років,
- 225 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв,
- 19 дівчаток від 1 до 17 років,
- 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Також хворобу виявили у 21 медика.
Зауважимо, що станом на 29 жовтня вже 7 опорних лікарень першої хвилі для боротьби з коронавірусом заповнені на 100%.
Ситуація з розповсюдженням вірусу - тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами. Бережіть себе!,
– йдеться у повідомленні мера Києва.
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