Від учора у Києві зареєстрували 577 хворих на коронавірусну інфекцію. Тож станом на 29 жовтня у столиці зареєстровано 35 027 інфікованих COVID-19.

За цей період до лікарень столиці госпіталізували ще 63 пацієнти. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів, повідомив Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

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Найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському (+129), в Дніпровському (+104) та в Дарницькому (+75) районах.

Серед нових хворих:

314 жінок віком від 18 до 84 років,

225 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв,

19 дівчаток від 1 до 17 років,

19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Також хворобу виявили у 21 медика.

Від початку пандемії коронавірусну інфекцію виявили у 35 027 киян. Усього коронавірус подолали 12 405 мешканців Києва. На жаль, 726 хворих померли.

Зауважимо, що станом на 29 жовтня вже 7 опорних лікарень першої хвилі для боротьби з коронавірусом заповнені на 100%.

Ситуація з розповсюдженням вірусу - тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами. Бережіть себе!,

– йдеться у повідомленні мера Києва.