Со вчерашнего дня в Киеве зарегистрировали 577 больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 29 октября в столице зарегистрировано 35 027 инфицированных COVID-19.

За этот период в больницы столицы госпитализировали еще 63 пациента. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей, сообщил Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

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Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Деснянском (+129), в Днепровском (+104) и в Дарницком (+75) районах.

Среди новых больных:

314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,

225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет,

19 девочек от 1 до 17 лет,

19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Также болезнь обнаружили у 21 медика.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 35 027 киевлян. Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева. К сожалению, 726 заболевших умерли.

Заметим, что по состоянию на 29 октября уже 7 опорных больниц первой волны для борьбы с коронавирусом заполнены на 100%.

Ситуация с распространением вируса – тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами. Берегите себя!,

– говорится в сообщении мэра Киева.