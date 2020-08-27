У психоневрологічному інтернаті на Буковині спалах COVID-19
У психоневрологічному інтернаті на Буковині в селі Нижні Станівці зафіксували спалах COVID-19.
Заклад закрили на карантин, сторонніх не пускають. Про це повідомив директор закладу Микола Харина в коментарі Укрінформу.
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За його словами, 11 підопічних вже отримали позитивний результат тесту. Ще 5 очікують висновку лікарів. В інтернаті запевняють, хворих у важкому стані немає.
Усього в закладі перебуває 187 підопічних, дітей серед них немає.
Коронавірус на Буковині: що відомо
- Станом на 27 серпня у Чернівецькій області зафіксовано 9 700 хворих на коронавірус.
- Від початку пандемії на Буковині одужали 6 029 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. Від ускладнень, на жаль, померли 270 людей.
- За минулу добу в області виявили 159 нових випадків захворювань й 5 летальних.
- 24 серпня Чернівці потрапили до червоної карантинної зони.
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