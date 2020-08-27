У психоневрологічному інтернаті на Буковині в селі Нижні Станівці зафіксували спалах COVID-19.

Заклад закрили на карантин, сторонніх не пускають. Про це повідомив директор закладу Микола Харина в коментарі Укрінформу.

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За його словами, 11 підопічних вже отримали позитивний результат тесту. Ще 5 очікують висновку лікарів. В інтернаті запевняють, хворих у важкому стані немає.

Усього в закладі перебуває 187 підопічних, дітей серед них немає.

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