В психоневрологическом интернате на Буковине в селе Нижние Становцы зафиксировали вспышку COVID-19.

Заведение закрыли на карантин, посторонних не пускают. Об этом сообщил директор учреждения Николай Харина в комментарии Укринформу.

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По его словам, 11 подопечных уже получили положительный результат теста. Еще 5 ожидают заключения врачей. В интернате уверяют, больных в тяжелом состоянии нет.

Всего в заведении находится 187 подопечных, детей среди них нет.

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