В психоневрологическом интернате на Буковине вспышка COVID-19
В психоневрологическом интернате на Буковине в селе Нижние Становцы зафиксировали вспышку COVID-19.
Заведение закрыли на карантин, посторонних не пускают. Об этом сообщил директор учреждения Николай Харина в комментарии Укринформу.
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По его словам, 11 подопечных уже получили положительный результат теста. Еще 5 ожидают заключения врачей. В интернате уверяют, больных в тяжелом состоянии нет.
Всего в заведении находится 187 подопечных, детей среди них нет.
Коронавирус на Буковине: что известно
- По состоянию на 27 августа в Черновицкой области зафиксировано 9700 больных коронавирусом.
- С начала пандемии на Буковине выздоровели 6029 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. От осложнений, к сожалению, умерли 270 человек.
- За прошедшие сутки в области обнаружили 159 новых случая заболеваний и 5 летальных.
- 24 августа Черновцы попали в красную карантинную зону.
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