Результати дослідження, опублікованого у журналі BMJ Evidence Based Medicine, ставлять під сумнів популярне уявлення про "безпечне" або навіть "корисне" помірне вживання алкоголю для мозку, повідомляє 24 Канал.

Також на тему Нікотиновий снюс: що це, наскільки небезпечний та чи допоможе кинути курити

Роботою керувала професорка Ані Топівала з Наффілдського підрозділу Оксфордського університету разом із колегами з Єля, Гарварда та Кембріджа.

Міф про помірне вживання алкоголю

Довгий час існувала думка, що помірне вживання алкоголю – наприклад, келих вина за вечерею – не шкодить мозку, а, можливо, навіть приносить користь. Така концепція будувалася на так званій U-подібній кривій: ризик деменції був максимальним у людей, які зовсім не п’ють, і у тих, хто зловживає спиртним, зате у тих, хто п’є помірно, він нібито знижувався.

Проте нове масштабне дослідження показує: ці висновки могли виникати через спотворення статистики. Люди, у яких з’являлися перші прояви зниження когнітивних функцій, самостійно зменшували кількість алкоголю, створюючи ілюзію, ніби тверезість є причиною проблем з мозком.

Нове дослідждення алкоголю

Дослідники проаналізували дані 559 тисяч людей у віці від 56 до 72 років протягом 4 – 12 років. За цей час у понад 14 тисяч учасників була діагностована деменція. На першому етапі аналіз підтвердив попередні спостереження: ризик був вищим у тих, хто зловживав алкоголем, і у тих, хто повністю утримувався, та нижчим у помірних споживачів.

Але щоб зрозуміти, де причина, а де наслідок, науковці застосували менделевську рандомізацію – особливий метод, що використовує генетичні маркери, пов’язані зі схильністю до споживання алкоголю.

Безпечної дози алкоголю не існує

Результати генетичного аналізу виявились дуже промовистими: що більшою була спадкова схильність до вживання алкоголю, то вищим був ризик розвитку деменції. Навіть невелике зростання "дози" могло підняти ризик деменції на 15 – 16 %. Жодних доказів "захисного" ефекту помірного вживання знайдено не було.

Важливо, що генетичний аналіз дозволив уникнути проблеми "зворотної причинності" й дати максимально об’єктивні результати. Виявилося, що ризик зростав лінійно: чим більше алкоголю, тим небезпечніше для когнітивного здоров’я.

Дослідження також проливає світло на те, чому попередні спостереження могли виглядати на користь алкоголю: чимало людей, яким згодом діагностували деменцію, вже значно раніше знижували або припиняли вживати алкоголь.

Автори підкреслюють, що їхні висновки мають велике значення для профілактики деменції на рівні громадського здоров’я.

Якби кількість людей із проблемним споживанням алкоголю вдалося зменшити хоча б наполовину, захворюваність на деменцію могла б впасти на 16 %

– зазначила Ані Топівала.

Отже, результати цього масштабного дослідження дають чіткий сигнал: алкоголь небезпечний для мозкових функцій навіть у малих дозах, а ризик розвитку деменції зростає разом із підвищенням кількості випитого – незалежно від спадкової схильності.

Як відмовитись від алкоголю?

Джерело ВООЗ

Відмова від алкоголю – це не питання сили волі, а поєднання правильної стратегії, підтримки та медичної допомоги. Почніть із чесної самооцінки: скільки, як часто і з якою метою ви п’єте. Перевірити ризик можна за допомогою короткого опитувальника AUDIT від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ) – він допомагає визначити, чи є вживання шкідливим або чи сформувався розлад, пов’язаний з алкоголем.

Відмовитись від алкоголю допомагають прості кроки: усвідомити причини та бажання змін, визначити чітку мету (наприклад, "місяць без алкоголю"), прибрати спиртне з дому і повідомити близьких про рішення.

В моменти потягу варто відволікатися – випити води, перекусити або прогулятись. Якщо є складності чи з’являються симптоми відміни (тремор, тривожність, безсоння), варто звернутись до сімейного лікаря або скористатися допомогою спеціалістів, адже різка відмова може бути небезпечною. Підтримку можна отримати в групах Анонімних Алкоголіків.