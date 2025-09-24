Нікотинові паучі – невеличкі подушечки з целюлози, насичені висококонцентрованим нікотином та різноманітними ароматизаторами. Їх поміщають під губу, де під дією слини нікотин миттєво вивільняється та всмоктується крізь слизову оболонку рота, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Також на тему В Україні можуть повністю заборонити електронні сигарети: у Раді зареєстрували законопроєкт

Завдяки особливостям складу нікотин зі снюсів за лічені хвилини проникає у кров, а високий рівень лужності суміші лише прискорює цей процес. В результаті – залежність формується значно швидше, ніж при палінні сигарет.

Скільки нікотину в снюсі?

Одна така подушечка може містити до 20 разів більше нікотину, ніж звичайна сигарета. Для розуміння: у сигареті згідно з українським законодавством допускається до 1 міліграму нікотину, у рідинах для електронних сигарет – максимум 20 міліграмів на мілілітр. У снюсах же таких обмежень немає – виробники самі вирішують, скільки додати нікотину, і часто це 4 – 20 міліграмів, а іноді й більше.

Чим небезпечний снюс?

Нікотин – потужна психоактивна речовина, здатна руйнувати серцево-судинну систему, завдавати шкоди мозку та впливати на всі органи незалежно від форми вживання. Відмова від цигарок на користь снюсів – це не шлях до здоров’я, а лише інша форма шкідливої залежності.

Вживання нікотину, особливо у підлітковому віці, шкідливо впливає на розвиток мозку, знижує когнітивні функції, погіршує пам’ять і увагу, підвищує ризик тривожності, депресії та імпульсивної поведінки,

– пояснюють в ЦГЗ.

ВООЗ офіційно визнає залежність від нікотину психічним та поведінковим розладом (код 6C4a, МКХ-11). Директива ЄС REACH класифікує нікотин як особливо небезпечну речовину: смертельну при потраплянні до організму через шкіру, при вдиханні чи ковтанні. Відповідні маркування – H300, H310, H330 – підтверджують цей рівень небезпеки.

Які захворювання викликає снюс

Джерело Verywell Health

Рак

Снюс пов’язують із підвищеним ризиком виникнення різних видів раку. Досі ведуться суперечки, наскільки сильно він збільшує цей ризик. Найчастіше снус асоціюють із такими видами раку:

Рак підшлункової залози;

Рак ротової порожнини;

Рак товстої та прямої кишки;

Рак легень.

Цікаво, що деякі дослідження не виявили прямого зв’язку між вживанням снусу та раком ротової порожнини. Більше того, аналіз дев’яти шведських досліджень (близько 420 тисяч чоловіків) показав, що ризик раку товстої кишки серед користувачів снусу не вищий, хоча ризик раку прямої кишки був дещо підвищений. Схожі висновки отримали і щодо раку підшлункової та легень.

У 2018 році в Індії опублікували огляд, де дійшли висновку: пряма залежність між снусом і раком легень не доведена, а ризик для легень значно менший, ніж від куріння сигарет.

Інфаркт міокарда (серцевий напад)

Відомо, що тютюнопаління серйозно впливає на серце і судини. Але про вплив бездимного тютюну – зокрема снусу – відомо менше.

Вчені, які проаналізували понад 20 досліджень щодо хвороб серця, інсульту та підвищеного тиску, не знайшли переконливих доказів того, що снюс підвищує ризик серцево-судинних хвороб або інфаркту. Деякі дослідження показують, що снюс підвищує лише ризик смерті, а не сам інфаркт.

Діабет

Відомо, що курці на 30 – 40% частіше хворіють на діабет 2 типу, оскільки нікотин зменшує ефективність інсуліну.

Дослідження показали: велике споживання снюсу теж підвищує ризик діабету 2 типу. Якщо курці замінюють сигарети на снюс, це не знижує ймовірність захворіти на діабет і не допомагає краще контролювати рівень цукру в крові.

Проблеми з ротовою порожниною

Окрім ризику раку рота, снюс може викликати інші проблеми: захворювання ясен (гінгівіт), випадіння зубів, а також ураження слизової оболонки рота.

Гінгівіт – це запалення ясен, яке, якщо не лікувати, може перерости у більш серйозну хворобу – пародонтит. Це загрожує зубам і щелепі.

Снюс підвищує ризик появи змін і набряків слизової оболонки рота і ясен.

Як маніпулює тютюнова індустрія?

Виробники снюсів активно створюють міф про їхню "безпечність" та просувають імідж сучасного трендового продукту, щоб залучити молодь.

Для цього використовують ролики в TikTok і YouTube, платять блогерам за рекламу, стають спонсорами музичних подій або автоперегонів. Такі маркетингові стратегії – просте копіювання прийомів просування електронних сигарет і вейпів.

Як позбутися нікотинової залежності?

Кинути курити – складне, але цілком реальне завдання, яке починається з важливого рішення і щирого бажання змінити своє життя. Насамперед варто зрозуміти, чому ви хочете відмовитися від нікотину: це може бути турбота про здоров’я, бажання стати прикладом для дітей, покращити зовнішній вигляд або заощадити гроші. Важливо визначити свою мотивацію та нагадувати собі про неї в моменти слабкості.

Наступний крок – скласти чіткий план дій. Виберіть день, з якого почнете нове життя без сигарет, підготуйте себе морально і фізично до цього і поінформуйте близьких, щоб отримати підтримку. Вам можуть стати у пригоді різні методи: одні люди відмовляються від куріння різко, інші поступово зменшують кількість сигарет.

Варто пам’ятати, що звичка до куріння складається не лише з фізичної потреби у нікотині, але й з психологічної прив’язаності. Це означає, що вам доведеться попрацювати над формуванням нових позитивних ритуалів, знайти альтернативу перекурам, змінити типові схеми поведінки й навчитися розслаблятися без тютюну.

Кожен, хто кидає курити, стикається з труднощами, дратівливістю і бажанням знову взятися за старе – це нормально й тимчасово, головне не здаватися. Якщо виникне потреба, можна скористатися допоміжними засобами: нікотиновими пластирами чи жувальними гумками, спеціальними мобільними додатками чи спільнотами підтримки.