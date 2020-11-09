У мережі з'явилося шокуюче відео, у яких умовах перебувають хворі на коронавірус у центральній районній лікарні Конотопа Сумської області.

Так, за словами пацієнтів, у палаті температура сягає близько 11 градусів тепла, адже опалення досі немає. Про це пише телеграм-канал "Україна Зараз".

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Крім того, у лікарняних палатах пацієнтів з коронавірусом є вбиральня, яка огороджена лише ширмою.

Температура в палаті приблизно 11 градусів тепла, а ще тут є туалет з ширмою, яка мало що закриває, єдина на всю палату розетка з іскрами... І багато інших очевидних проблем,

– йдеться у повідомленні.

У джерелі не йдеться, чи залишили пацієнти скаргу на гарячій лінії МОЗ. Однак рекомендуємо звертатися і повідомляти про будь-яке порушення.

"Подивіться фото, відео і задумайтесь, можливо краще надягти маску зайвий раз і не ризикувати собою і оточенням", – додали пацієнти.