У Конотопі пацієнти скаржаться на умови в лікарні– туалет за ширмою і 11 градусів тепла: відео
У мережі з'явилося шокуюче відео, у яких умовах перебувають хворі на коронавірус у центральній районній лікарні Конотопа Сумської області.
Так, за словами пацієнтів, у палаті температура сягає близько 11 градусів тепла, адже опалення досі немає. Про це пише телеграм-канал "Україна Зараз".
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Крім того, у лікарняних палатах пацієнтів з коронавірусом є вбиральня, яка огороджена лише ширмою.
Температура в палаті приблизно 11 градусів тепла, а ще тут є туалет з ширмою, яка мало що закриває, єдина на всю палату розетка з іскрами... І багато інших очевидних проблем,
– йдеться у повідомленні.
У джерелі не йдеться, чи залишили пацієнти скаргу на гарячій лінії МОЗ. Однак рекомендуємо звертатися і повідомляти про будь-яке порушення.
"Подивіться фото, відео і задумайтесь, можливо краще надягти маску зайвий раз і не ризикувати собою і оточенням", – додали пацієнти.
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