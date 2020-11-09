В сети появилось шокирующее видео, в каких условиях находятся больные коронавирусом в центральной районной больнице Конотопа Сумской области.

Так, по словам пациентов, в палате температура достигает около 11 градусов тепла, ведь отопления до сих пор нет. Об этом пишет телеграм-канал "Україна Зараз".

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Кроме того, в больничных палатах пациентов с коронавирусом есть уборная, которая ограждена лишь ширмой.

Температура в палате около 11 градусов тепла, а еще здесь есть туалет с ширмой, которая мало что закрывает, единственная на всю палату розетка с искрами... И многие другие очевидные проблемы,

- говорится в сообщении.

В источнике не говорится, оставили ли пациенты жалобу на горячей линии Минздрава. Однако рекомендуем обращаться и сообщать о любом нарушении.

"Посмотрите фото, видео и задумайтесь, возможно лучше надеть маску лишний раз и не рисковать собой и окружением", – добавили пациенты.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у более 469 тысяч украинцев. 209 143 пациентов выздоровели. К сожалению, 8 565 больных умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

