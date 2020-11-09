В Конотопе пациенты жалуются на условия в больнице– туалет за ширмой и 11 градусов тепла: видео
В сети появилось шокирующее видео, в каких условиях находятся больные коронавирусом в центральной районной больнице Конотопа Сумской области.
Так, по словам пациентов, в палате температура достигает около 11 градусов тепла, ведь отопления до сих пор нет. Об этом пишет телеграм-канал "Україна Зараз".
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Кроме того, в больничных палатах пациентов с коронавирусом есть уборная, которая ограждена лишь ширмой.
Температура в палате около 11 градусов тепла, а еще здесь есть туалет с ширмой, которая мало что закрывает, единственная на всю палату розетка с искрами... И многие другие очевидные проблемы,
- говорится в сообщении.
В источнике не говорится, оставили ли пациенты жалобу на горячей линии Минздрава. Однако рекомендуем обращаться и сообщать о любом нарушении.
"Посмотрите фото, видео и задумайтесь, возможно лучше надеть маску лишний раз и не рисковать собой и окружением", – добавили пациенты.
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