В Коломиї повідомили про масове отруєння серед працівників заводу з виробництва автомобільних деталей.

9 людей потрапили до інфекційної лікарні, ще 8 людей лікуються удома. Про це пише видання ТСН.

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Медики зазначити, що пацієнти у стані середньої важкості. Фахівці наразі досліджують, що могло стати причиною отруєння.

Водночас більшість хворих нарікають на сосиски, які з'їли у заводській їдальні.

Масове отруєння підтвердила Івано-Франківська ОДА. "23 вересня о 18.00 поступила інформація від Державної установи "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України" про зареєстрований груповий осередок гострої кишкової інфекції в ТзОВ "ЛЕОНІ", розташованого за адресою: Івано-Франківська область м. Коломия вул. Шарлая, 55", – додали у пресслужбі ОДА.

Перший випадок захворювання зафіксований 22 вересня.