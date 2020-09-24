В Коломые сообщили о массовом отравлении среди работников завода по производству автомобильных деталей.

9 человек попали в инфекционную больницу, еще 8 человек лечатся дома. Об этом пишет издание ТСН.

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Медики отметить, что пациенты в состоянии средней тяжести. Специалисты пока исследуют, что могло стать причиной отравления.

В то же время большинство больных жалуется на сосиски, которые съели в заводской столовой.

Массовое отравление подтвердила Ивано-Франковская ОГА. "23 сентября в 18.00 поступила информация от Государственного учреждения "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины" о зарегистрированном групповом очаге острой кишечной инфекции в ООО "Леон", расположенного по адресу: Ивано-Франковская область г.. Коломыя ул. Шарлая, 55" , – добавили в пресс-служба ОГА.

Первый случай заболевания зафиксирован 22 сентября.