Коли вакцину проти COVID-19 зможуть масово застосовувати в Україні: відповідь Ляшка
Вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19 для масового використання може з’явитися на початку березня 2021 року.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Суспільного.
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Мої оптимістичні прогнози для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і доведена їхня безпечність та ефективність,
– заявив Ляшко.
Наразі невідомо, чия це буде вакцина. Найбільшого прогресу — виходу на третій етап клінічних досліджень — досягли шість вакцин:
- вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;
- три китайські вакцини;
- вакцина компанії Moderna;
- вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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