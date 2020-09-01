Вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19 для масового використання може з’явитися на початку березня 2021 року.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Суспільного.

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Мої оптимістичні прогнози для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і доведена їхня безпечність та ефективність,

– заявив Ляшко.