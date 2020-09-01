Вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 для массового использования может появиться в начале марта 2021 года.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного.

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Мои оптимистичные прогнозы для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и доказана их безопасность и эффективность,

– заявил Ляшко.

Пока неизвестно, чья это будет вакцина. Наибольшего прогресса — выхода на третий этап клинических исследований — достигли шесть вакцин:

вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;

три китайские вакцины;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.