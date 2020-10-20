Коли будуть розгортати тимчасові коронавірусні шпиталі: пояснення МОЗ
Розгортати тимчасові коронавірусні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.
Про це "Українській правді" розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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Коли почнуть розгортати додаткові шпиталі
За його словами, МОЗ зобов'язало обласні державні адміністрації визначити лікарні, які до кінця цього тижня будуть повністю перепрофільовані для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою.
Санітарний лікар пояснив, що за розрахунками повноцінний запуск COVID-шпиталів буде необхідним при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч. Але все буде залежати та від розпорошеності цієї кількості хворих по всій країні чи, навпаки, появі великої кількості хворих в одному місті чи області.
Запас ліжок у системі охорони здоров’я ще є. Але кожному з нас потрібно робити все можливе для того, щоб додаткові шпиталі не знадобилися. У першу чергу цього можна досягти дотриманням протиепідемічних норм,
– сказав Ляшко.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу