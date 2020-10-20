Когда будут разворачивать временные коронавирусные госпитали: объяснение Минздрава
Разворачивать временные коронавирусные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочном ежедневном количестве больных COVID-19 на уровне 11-15 тысяч или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.
Об этом "Украинской правде" рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Когда начнут разворачивать дополнительные госпитали
По его словам, Минздрав обязало областные государственные администрации определить больницы, которые до конца этой недели будут полностью перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью.
Санитарный врач объяснил, что по расчетам полноценный запуск COVID-госпиталей будет необходимым при ориентировочном ежедневном количестве больных COVID-19 на уровне 11-15 тысяч. Но все будет зависеть и от распыленности этого количества больных по всей стране или, наоборот, появлению большого количества больных в одном городе или области.
Но каждому из нас нужно делать все возможное для того, чтобы дополнительные госпитали не понадобились. В первую очередь этого можно достичь соблюдением противоэпидемических норм,
– сказал Ляшко.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала