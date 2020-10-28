Кличко розповів про своє самопочуття та повторний тест на коронавірус
Повторний тест у мера Києва Віталія Кличка показав наявність захворювання COVID-19. Але він почуває себе добре.
Кличко на брифінгу розповів, що зробив повторний тест в понеділок, 26 жовтня, пише 24 канал.
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Віталій Кличко
“На жаль, повторний тест в понеділок (26-го жовтня) був позитивним. Я сподівався, що наступні тести будуть нарешті негативними”
Також він зазначив, що почувається добре: сів голос та зникло відчуття запахів.
"А так, спортивне минуле і міцна імунна система відбивається від вірусу", – додав Кличко.
Що відомо про коронавірус в Кличка
- Мер Києва отримав позитивний результат тесту 24 жовтня.
- Тоді політик пішов на самоізоляцію.
- В неділю, 25 жовтня, повідомив, що готується здати повторний тест на коронавірус, бо вже не має симптомів.
- Кличко зауважив, що через роботу регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.
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