Повторний тест у мера Києва Віталія Кличка показав наявність захворювання COVID-19. Але він почуває себе добре.

Кличко на брифінгу розповів, що зробив повторний тест в понеділок, 26 жовтня, пише 24 канал.

Також на тему: Мер Києва Кличко захворів на коронавірус

Віталій Кличко “На жаль, повторний тест в понеділок (26-го жовтня) був позитивним. Я сподівався, що наступні тести будуть нарешті негативними”

Також він зазначив, що почувається добре: сів голос та зникло відчуття запахів.

"А так, спортивне минуле і міцна імунна система відбивається від вірусу", – додав Кличко.

Що відомо про коронавірус в Кличка