Повторный тест мэра Киева Виталия Кличко показал наличие заболевания COVID-19. Но он чувствует себя хорошо.

Кличко на брифинге рассказал, что сделал повторный тест в понедельник, 26 октября, пишет 24 канал.

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Виталий Кличко “К сожалению, повторный тест в понедельник (26-го октября) был положительным. Я надеялся, что следующие тесты будут наконец негативными”

Также он отметил, что чувствует себя хорошо: сел голос и исчезло ощущение запахов.

"А так, спортивное прошлое и прочная иммунная система отбиваются от вируса", – добавил Кличко.

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