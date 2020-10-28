Кличко рассказал о своем самочувствии и повторном тесте на коронавирус
Повторный тест мэра Киева Виталия Кличко показал наличие заболевания COVID-19. Но он чувствует себя хорошо.
Кличко на брифинге рассказал, что сделал повторный тест в понедельник, 26 октября, пишет 24 канал.
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Виталий Кличко
“К сожалению, повторный тест в понедельник (26-го октября) был положительным. Я надеялся, что следующие тесты будут наконец негативными”
Также он отметил, что чувствует себя хорошо: сел голос и исчезло ощущение запахов.
"А так, спортивное прошлое и прочная иммунная система отбиваются от вируса", – добавил Кличко.
Что известно о коронавирусе у Кличко
- Мэр Киева получил положительный результат теста 24 октября.
- Тогда политик пошел на самоизоляцию.
- В воскресенье, 25 октября, сообщил, что готовится сдать повторный тест на коронавирус, потому что не имеет симптомов.
- Кличко отметил, что из-за работы регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.
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