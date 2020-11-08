У Києві за минулу добу 943 людини захворіли на коронавірус: статистика
З початку епідемії коронавірусної хвороби у столиці України зафіксовано 44 172 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Як заявив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі, вірус у столиці не відступає.
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Протягом минулої доби, на жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 867 киян.
На сьогодні в столиці вже 44 172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Хто захворів за минулу добу:
- ️526 жінок віком від 18 до 95 років
- ️371 чоловік віком від 18 до 95 років
- ️24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.
Також за минулу добу на коронавірус захворіло 27 медичних працівників. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 117 людей. Всього коронавірус подолали 16 497 мешканців Києва.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128. Та 111 випадків – у Дніпровському районі.
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