З початку епідемії коронавірусної хвороби у столиці України зафіксовано 44 172 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі, вірус у столиці не відступає.

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Протягом минулої доби, на жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 867 киян.

На сьогодні в столиці вже 44 172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Хто захворів за минулу добу:

️526 жінок віком від 18 до 95 років

️371 чоловік віком від 18 до 95 років

️24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Також за минулу добу на коронавірус захворіло 27 медичних працівників. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 117 людей. Всього коронавірус подолали 16 497 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128. Та 111 випадків – у Дніпровському районі.