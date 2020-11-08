В Киеве за минувшие сутки 943 человека заболели коронавирусом: статистика
С начала эпидемии коронавирусной болезни в столице Украины зафиксировано 44 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме, вирус в столице не отступает.
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За прошедшие сутки, к сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 867 киевлян.
На сегодня в столице уже 44 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Кто заболел за прошедшие сутки:
- ️526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет
- ️371 человек в возрасте от 18 до 95 лет
- ️24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Также за минувшие сутки коронавирусом заболело 27 медицинских работников. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 117 человек. Всего коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128. И 111 случаев в Днепровском районе.
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