С начала эпидемии коронавирусной болезни в столице Украины зафиксировано 44 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме, вирус в столице не отступает.

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За прошедшие сутки, к сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 867 киевлян.

На сегодня в столице уже 44 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Кто заболел за прошедшие сутки:

️526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет

️371 человек в возрасте от 18 до 95 лет

️24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Также за минувшие сутки коронавирусом заболело 27 медицинских работников. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 117 человек. Всего коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128. И 111 случаев в Днепровском районе.