В Китаї за добу на коронавірус захворіли 37 мільйонів людей

Через майже три роки після того, як коронавірус вперше виявили в Китаї, тепер він поширюється країною, як ніколи. Експерти прогнозують важкі місяці для її 1,4 мільярда людей.

Рекорд заражень у Китаї

З початку грудня на коронавірус захворіли чверть мільярда жителів Китаю, що становить 18% населення країни. Такі оцінки оголосили на закритому засіданні Національної комісії охорони здоров'я.

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За цими підрахунками, лише за один день 20 грудня коронавірусом заразилися 37 мільйонів людей. При цьому незалежні аналітики оцінювали приблизну кількість хворих лише у мільйон людей на день. А добова смертність, за їхніми даними, становить п'ять тисяч осіб.

Також експерти прогнозують до 2 мільйонів смертей від цього захворювання протягом наступного року. Але робити такі передбачення складно, а особливо в Китаї через непрозорий обмін інформацією.

Що викликало критичну ситуацію

Непохитна та жорстка політика Китаю нульової терпимості до коронавірусу, яка мала на меті ізолювати всіх інфікованих людей, допомагала тримати ситуацію під контролем. Але раптова відмова від обмежень, про яке було оголошено через хвилю протестів проти карантину, показала, що нація недостатньо вакцинована та не має достатньої кількості ліків та лікарень.

За даними влади, у Китаї повністю вакциновано понад 90% населення, проте серед людей похилого віку, які складають основну групу ризику, вакцинацію пройшли менше половини. При цьому незалежні експерти мають сумніви щодо ефективності вакцин, які використовують Китаї.

Незрозуміло, наскільки масштабним є поточний спалах, оскільки Китай скоротив тестування та перестав повідомляти про більшість легких випадків. Але репортери повідомляли, що відділення інтенсивної терапії лікарень переповнені пацієнтами, а карети швидкої допомоги не приймають виклики через завантаженість. Але широко поширені по всій країні повідомлення про лікарняні, брак жарознижуючих ліків і понаднормову роботу персоналу в крематоріях свідчать про те, що вірус широко поширений.