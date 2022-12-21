Послаблення обмежень в Китаї

Спочатку політика нульової терпимості до COVID-19 була успішною. Але з часом суворий карантин в Китаї впав тягарем на його економіку, викликав протести громадян і, мабуть, завдав більше шкоди, ніж користі здоров’ю населення. Цього місяця уряд із запізненням почав пом’якшувати обмеження.

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Цьому найбільше сприяли протести, які розпочалися 14 листопада. Тоді жителі Гуанчжоу знехтували карантином і вийшли на вулиці, зруйнувавши бар’єри, які втримували їх вдома.Після того, як 24 листопада під час пожежі в багатоповерховому житлового будинку в Урумчі загинуло 10 людей, який закрили вдома через карантин, у містах по всьому Китаю спалахнули масові протести.

Протестувальники вимагали послабити обмеження і припинити масове тестування, а деякі навіть закликали правителя Сі Цзіньпіна піти у відставку. Зараз влада поспішно скасовує обмеження, попри триваючий сплеск заражень.

Припинення політики нульової терпимості COVID-19 несе багато ризиків, оскільки Китай все ще погано готовий до життя з вірусом. Там лише 66% людей старше 80 років повністю вакциновані, і лише 40% отримали ревакцинацію, це робить їх вразливими до нової хвилі інфекцій.

Спалах коронавірусу в Китаї

Це все призвело, до важких наслідків. Багато лікарень повідомляють, що не справляються з кількістю хворих, а полиці аптек спорожніли. У Чунціні — 30-мільйонному місті, де цього тижня влада закликала людей із "легкими" симптомами COVID вийти на роботу, крематорій повідомив, що у них закінчилося місце для зберігання тіл.



Крематорій в Китаї / Фото Sky News

У південному мегаполісі Гуанчжоу в одному з крематоріїв району Цзенчен повідомили, що кремують понад 30 тіл на день. Інший крематорій у місті також заявив, що не справляється з навантаженням.

Це в три-чотири рази більше, ніж у попередні роки, ми кремуємо понад 40 тіл на день, тоді як раніше це було лише десяток або близько того,

– повідомив співробітник.

А у столиці Пекіні місцева влада 20 грудня повідомила лише про п’ять смертей від COVID-19 – порівняно з двома випадками попереднього дня. Біля міського крематорію репортери побачили більше дюжини автомобілів, які чекали на в’їзд, більшість з них – катафалки або похоронні карети.



Черги з катафалків у Китаї / Фото Sky News

Затримки під час в'їзду в крематорій були очевидними: водій у передній частині черги розповів, що він уже чекає кілька годин.

Припинення обов’язкового тестування ускладнило відстеження сплеску COVID-19 у Китаї, влада минулого тижня визнала, що зараз неможливо підрахувати кількість хворих в країні.