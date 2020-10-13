В китайському місті Ціндао вирішили перевірити всіх жителів на коронавірус COVID-19. Загалом проведуть приблизно 9 мільйонів тестів за 5 днів.

Таке рішення адміністрація мегаполіса ухвалила після того, як інфекційна служба зафіксувала 12 випадків зараження коронавірусом, повідомляє DW.

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Всі випадки зареєстровані в лікарні, де надають допомогу людям, які підхопили небезпечну недугу за кордоном. Там вже перевірили всіх лікарів і персонал. Тести дали негативний результат.

Для масового тестування у місті розгорнули велику мережу пунктів здачі біоматеріалу. Вони працюють з 7:00 до 23:00. Здача аналізів безкоштовна. Результати надають за кілька годин.

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