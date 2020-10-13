В Китаї всіх у 9-мільйонному мегаполісі перевірять на COVID-19: причина
В китайському місті Ціндао вирішили перевірити всіх жителів на коронавірус COVID-19. Загалом проведуть приблизно 9 мільйонів тестів за 5 днів.
Таке рішення адміністрація мегаполіса ухвалила після того, як інфекційна служба зафіксувала 12 випадків зараження коронавірусом, повідомляє DW.
Цікаво Китай заплатить велику ціну за те, що зробив зі світом, – Трамп записав нове відеозвернення
Всі випадки зареєстровані в лікарні, де надають допомогу людям, які підхопили небезпечну недугу за кордоном. Там вже перевірили всіх лікарів і персонал. Тести дали негативний результат.
Для масового тестування у місті розгорнули велику мережу пунктів здачі біоматеріалу. Вони працюють з 7:00 до 23:00. Здача аналізів безкоштовна. Результати надають за кілька годин.
Коронавірус в Китаї: основне
- Перший випадок COVID-19 зафіксували у китайській провінції Хубей на початку 2020 року. Звідти вірус швидко почав поширюватися світом.
- Згідно з офіційною статистикою, у Китаї станом на 13 жовтня підтвердили 90 830 випадків коронавірусу.
- З них 85 690 пацієнтам вдалося вилікуватися. Від ускладнень хвороби померли 4 739 людей.
- Китайська вакцина проти коронавірусу COVID-19 може з'явитися на ринку вже наприкінці 2021 року.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter