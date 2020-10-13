В Китае всех в 9-миллионном мегаполисе проверят на COVID-19: причина
В китайском городе Циндао решили проверить всех жителей на коронавирус COVID-19. В общем проведут примерно 9 миллионов тестов за 5 дней.
Такое решение администрация мегаполиса приняла после того, как инфекционная служба зафиксировала 12 случаев заражения коронавирусом, сообщает DW.
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Все случаи зарегистрированы в больнице, где оказывают помощь людям, которые подхватили опасную болезнь за рубежом. Там уже проверили всех врачей и персонал. Тесты дали отрицательный результат.
Для массового тестирования в городе развернули обширную сеть пунктов сдачи биоматериала. Они работают с 7:00 до 23:00. Сдача анализов бесплатна. Результаты предоставляют за несколько часов.
Коронавирус в Китае: основное
- Первый случай COVID-19 зафиксировали в китайской провинции Хубэй в начале 2020 года. Оттуда вирус быстро начал распространяться по миру.
- Согласно официальной статистике, в Китае по состоянию на 13 октября подтвердили 90 830 случаев коронавируса.
- Из них 85 690 пациентам удалось вылечиться. От осложнений болезни умерли 4 739 человек.
- Китайская вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться на рынке уже в конце 2021 года.