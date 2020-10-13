В китайском городе Циндао решили проверить всех жителей на коронавирус COVID-19. В общем проведут примерно 9 миллионов тестов за 5 дней.

Такое решение администрация мегаполиса приняла после того, как инфекционная служба зафиксировала 12 случаев заражения коронавирусом, сообщает DW.

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Все случаи зарегистрированы в больнице, где оказывают помощь людям, которые подхватили опасную болезнь за рубежом. Там уже проверили всех врачей и персонал. Тесты дали отрицательный результат.

Для массового тестирования в городе развернули обширную сеть пунктов сдачи биоматериала. Они работают с 7:00 до 23:00. Сдача анализов бесплатна. Результаты предоставляют за несколько часов.

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