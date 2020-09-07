Дві фармацевтичні компанії вперше презентували потенційні китайські вакцини проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє видання The Jakarta post.

Читайте також У МОЗ назвали кількість наявних вакцин в Україні

Компанії Sinovac Biotech і Sinopharm розробили представлені вакцини. Зразки показали на виставці в Пекіні. Зазначається, що на них "покладають великі надії".

Станом на 7 вересня вакцини проходять третій етап клінічних випробувань. Виробники очікують отримати дозвіл на їх використання до кінця цього року.

Нагадаємо, крім цих двох вакцин, найбільшого прогресу під час клінічних випробувань досягли ще кілька вакцин:

вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;

ще одна вакцина китайського виробництва;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу