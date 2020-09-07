Две фармацевтические компании впервые презентовали потенциальные китайские вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает издание The Jakarta post.

Читайте также В Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине

Компании Sinovac Biotech и Sinopharm разработали представленные вакцины. Образцы показали на выставке в Пекине. Отмечается, что на них "возлагают большие надежды".

По состоянию на 7 сентября вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.

Напомним, кроме этих двух вакцин, наибольшего прогресса во время клинических испытаний достигли еще несколько вакцин:

вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;

еще одна вакцина китайского производства;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала