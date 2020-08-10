Кількість смертей від коронавірусу в Україні може збільшитись до 40-50 за добу, – ОП
В Офісі Президента заявили, що якщо в Україні щодоби почнуть фіксувати понад 2 тисячі випадків зараження коронавірусом, то добова кількість смертей внаслідок інфекції збільшиться до 40-50.
Про це заявили на традиційній селекторній нараді з Зеленським, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
До теми Жертви COVID-19 в Україні: скільки людей померли від початку пандемії
Зазначимо, що до нині найбільша кількість летальних випадків, зареєстрована впродовж доби, не перевищувала 33.
Окрім того, під час наради з президентом повідомлялося, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.
Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у "червоній" зоні, а інші – в "зеленій",
– заявив Володимир Зеленський.
Скільки українців померли від коронавірусу в областях України
- Львівська область – 305 (+3)
- Чернівецька область – 228 (+3)
- Закарпатська область – 222 (+2)
- Івано-Франківська область – 156 (+1)
- Київ – 147
- Харківська область – 144 (+2)
- Рівненська область – 104 (+1)
- Волинська область – 93 (+2)
- Одеська область – 71 (+4)
- Київська область – 69 (+1)
- Вінницька область – 62
- Житомирська область – 43 (+2)
- Тернопільська область – 41
- Кіровоградська область – 39
- Черкаська область – 37
- Дніпропетровська область – 33
- Хмельницька область – 29 (+3)
- Запорізька область – 22
- Чернігівська область – 18
- Миколаївська область – 17 (+1)
- Полтавська область – 15
- Донецька область – 13
- Сумська область – 9
- Херсонська область – 4
- Луганська область – 1