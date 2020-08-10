В Офісі Президента заявили, що якщо в Україні щодоби почнуть фіксувати понад 2 тисячі випадків зараження коронавірусом, то добова кількість смертей внаслідок інфекції збільшиться до 40-50.

Про це заявили на традиційній селекторній нараді з Зеленським, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зазначимо, що до нині найбільша кількість летальних випадків, зареєстрована впродовж доби, не перевищувала 33.

Окрім того, під час наради з президентом повідомлялося, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у "червоній" зоні, а інші – в "зеленій",

– заявив Володимир Зеленський.

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