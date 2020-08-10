В Офисе Президента заявили, что если в Украине ежесуточно начнут фиксировать более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, то суточное количество смертей вследствие инфекции увеличится до 40-50.

Об этом заявили на традиционном селекторном совещании с Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Отметим, что до сих пор наибольшее количество летальных исходов, зарегистрированное в течение суток, не превышало 33.

Кроме того, во время совещания с президентом сообщалось, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой",

– заявил Владимир Зеленский.

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