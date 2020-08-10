Количество смертей от коронавируса в Украине может увеличиться до 40-50 в сутки, - ОП
В Офисе Президента заявили, что если в Украине ежесуточно начнут фиксировать более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, то суточное количество смертей вследствие инфекции увеличится до 40-50.
Об этом заявили на традиционном селекторном совещании с Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Отметим, что до сих пор наибольшее количество летальных исходов, зарегистрированное в течение суток, не превышало 33.
Кроме того, во время совещания с президентом сообщалось, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.
Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой",
– заявил Владимир Зеленский.
Сколько украинцев умерли от коронавируса в областях Украины
- Львовская область – 305 (+3)
Черновицкая область – 228 (+3)
Закарпатская область – 222 (+2)
Ивано-Франковская область – 156 (+1)
Киев – 147
Харьковская область – 144 (+2)
Ровенская область – 104 (+1)
Волынская область – 93 (+2)
Одесская область – 71 (+4)
Киевская область – 69 (+1)
Винницкая область – 62
Житомирская область – 43 (+2)
Тернопольская область – 41
Кировоградская область – 39
Черкасская область – 37
Днепропетровская область – 33
Хмельницкая область – 29 (+3)
Запорожская область – 22
Черниговская область – 18
Николаевская область – 17 (+1)
Полтавская область – 15
Донецкая область – 13
- Сумская область – 9
Херсонская область – 4
- Луганская область – 1