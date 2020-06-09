В Україні станом на 9 червня п'яту добу поспіль фіксують зниження нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Так, за минулу добу в регіонах України хворобу виявили у 394 людей, з них – 13 летальних випадків, ще 217 хворих одужали.

Всього від початку пандемії в Україні захворіло 27 856 людей, з них 12 412 одужали, померли – 810. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України, пише 24 канал.

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Найбільшу кількість хворих за минулу добу виявили у Львівській (+49) Закарпатській (+39), Житомирській (+38) областях та в місті Києві (+33),

Поширення COVID-19 в областях:

Вінницька область – 1175 випадків;

Волинська область – 1113 випадків;

Дніпропетровська область – 971 випадок;

Донецька область – 235 випадків;

Житомирська область – 935 випадків;

Закарпатська область – 1425 випадків;

Запорізька область – 499 випадків;

Івано-Франківська область – 1602 випадки;

Кіровоградська область – 562 випадки;

м. Київ – 3523 випадки;

Київська область – 1836 випадків;

Львівська область – 2211 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Миколаївська область – 309 випадків;

Одеська область – 1010 випадків;

Полтавська область – 274 випадки;

Рівненська область – 2094 випадки;

Сумська область – 190 випадків;

Тернопільська область – 1305 випадків;

Харківська область – 1305 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 518 випадків;

Чернівецька область – 3729 випадків;

Черкаська область – 490 випадків;

Чернігівська область – 304 випадки.

Увага! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Також варто врахувати, що на вихідних зазвичай проводять менше ПЛР-тестів, а відтак реальна кількість хворих може бути більшою.

Скільки хворих у важкому стані

На амбулаторному лікуванні перебувають 19 614 пацієнтів, з них 1677 дітей та 4153 медпрацівники.

Усього потребували госпіталізації 8242 людини, з них 326 дітей та 982 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.