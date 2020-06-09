Количество новых случаев инфицирования коронавирусом уменьшилось: ситуация в регионах
В Украине по состоянию на 9 июня пятые сутки подряд фиксируют снижение новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в регионах Украины болезнь обнаружили у 394 человек, из них – 13 летальных случаев, еще 217 больных выздоровели.
Всего с начала пандемии в Украине заболело 27 856 человек, из них 12 412 выздоровели, умерли – 810. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, пишет 24 канал.
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Наибольшее количество заболевших за прошлые сутки обнаружили во Львовской (+49) Закарпатской (+39), Житомирской (+38) областях и в городе Киеве (+33),
Распространение COVID-19 в областях:
- Винницкая область – 1175 случаев;
- Волынская область – 1113 случаев;
- Днепропетровская область – 971 случай;
- Донецкая область – 235 случаев;
- Житомирская область – 935 случаев;
- Закарпатская область – 1425 случаев;
- Запорожская область – 499 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1602 случая;
- Кировоградская область – 562 случая;
- г. Киев – 3523 случая;
- Киевская область – 1836 случаев;
- Львовская область – 2211 случаев;
- Луганская область – 54 случая;
- Николаевская область – 309 случаев;
- Одесская область – 1010 случаев;
- Полтавская область – 274 случая;
- Ровненская область – 2094 случая;
- Сумская область – 190 случаев;
- Тернопольская область – 1305 случаев;
- Харьковская область – 1305 случаев;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 3729 случаев;
- Черкасская область – 490 случаев;
- Черниговская область – 304 случая.
Внимание! Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также стоит учесть, что на выходных обычно проводят меньше ПЦР-тестов, а следовательно, реальное количество больных может быть больше.
Сколько больных в тяжелом состоянии
На амбулаторном лечении находятся 19 614 пациентов, из них 1677 детей и 4153 медработника.
Всего нуждались в госпитализации 8242 человека, из них 326 детей и 982 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.