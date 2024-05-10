Нове дослідження впливу карієсу

Попередні дослідження вказували на зв'язок між запаленням ясен та серцево-судинними захворюваннями. Відомо, що гінгівіт може сигналізувати про підвищений ризик інсульту. Також ураження зубів асоційоване із ризиком інфаркту міокарда та гіпертонії. Зв'язок карієсу з різними судинними патологіями досі мало вивчений.

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Нове дослідження ставило за мету заповнити ці прогалини у знаннях. Вчені проаналізували дані про 6500 людей, за якими вони спостерігали протягом 30 років. На початковому етапі дослідження ніхто з учасників не мав інсульту.

Карієс підвищує ризик інсульту

Протягом перших 15 років спостереження звʼязок між карієсом і геморагічним інсультом прослідковувався слабо, але під час другої половини дослідження в учасників з нелікованим карієсом ризик геморагічного інсульту збільшився в 4,5 раза в порівнянні з людьми без каріозних порожнин.

Геморагічний інсульт – це крововилив у мозок або під павутинну оболонку мозку. Він становить приблизно 13% від усіх випадків інсультів. Летальність при ньому значно вища, ніж за ішемічного інсульту.

Наші дослідження надають важливості питанню про те, як ми можемо запобігти найбільш небезпечним формам інсультів,

– розповів професор Саувік Сен з Університету Південної Кароліни, співавтор дослідження.

Бактерія Streptococcus mutans, головний мікроорганізм, пов'язаний з розвитком карієсу, може відповідати за негативні результати, отримані в цьому дослідженні. Але потрібно більше досліджень для підтвердження цих припущень.

У минулих наукових працях на тваринах роль Streptococcus mutans у крововиливах у мозок вже була доведена. Далі дослідники збираються досліджувати роль Streptococcus mutans у розвитку крововиливів у мозку людей.

Якщо це підтвердиться, то антибактеріальна терапія може стати новим методом профілактики цих судинних катастроф. Вони також планують з'ясувати, чи сприяє своєчасне лікування карієсу у профілактиці геморагічних інсультів.