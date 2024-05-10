Новое исследование влияния кариеса на здоровье

Предыдущие исследования указывали на связь между воспалением десен и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что гингивит может сигнализировать о повышенном риске инсульта. Также поражение зубов ассоциировано с риском инфаркта миокарда и гипертонии. Связь кариеса с различными сосудистыми патологиями до сих пор мало изучена.

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Новое исследование ставило целью восполнить эти пробелы в знаниях. Ученые проанализировали данные о 6500 людях, за которыми они наблюдали в течение 30 лет. На начальном этапе исследования никто из участников не имел инсульта.

Кариес повышает риск инсульта

В течение первых 15 лет наблюдения связь между кариесом и геморрагическим инсультом прослеживалась слабо, но во время второй половины исследования у участников с нелеченным кариесом риск геморрагического инсульта увеличился в 4,5 раза по сравнению с людьми без кариозных полостей.

Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в мозг или под паутинную оболочку мозга. Он составляет примерно 13% от всех случаев инсультов. Летальность при нем значительно выше, чем при ишемическом инсульте.

Наши исследования придают важность вопросу о том, как мы можем предотвратить наиболее опасные формы инсультов,

– рассказал профессор Саувик Сен из Университета Южной Каролины, соавтор исследования.

Бактерия Streptococcus mutans, главный микроорганизм, связанный с развитием кариеса, может отвечать за отрицательные результаты, полученные в этом исследовании. Но требуется больше исследований для подтверждения этих предположений.

В прошлых научных работах на животных роль Streptococcus mutans в кровоизлияниях в мозг уже была доказана. Далее исследователи собираются исследовать роль Streptococcus mutans в развитии кровоизлияний в мозге людей.

Если это подтвердится, то антибактериальная терапия может стать новым методом профилактики этих сосудистых катастроф. Они также планируют выяснить, способствует ли своевременное лечение кариеса в профилактике геморрагических инсультов.