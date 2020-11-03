Головний санлікар країни та за сумісництвом заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що карантин вихідного дня в Україні під питанням.

В ефірі одного з телеканалів Віктор Ляшко заявив, що адаптивний карантин, який нині діє в Україні, продовжать від 9 листопада, повідомляє 24 канал.

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Окрім цього, розглядають питання стосовно запровадження карантину вихідного дня.

Це була розмова, але розглядається питання про те, як працювати і застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію,

– розповів Ляшко.

Натомість адаптивний карантин, який діє в Україні з 12 березня, продовжать до 31 грудня 2020 року.

До слова, нині в Українській Правді з'явилась інформація, що вже з наступного тижня у країні можуть посилити карантин. З посиланням на власні джерела в уряді та Офісі Президента видання повідомляє, що Кабмін розглядає різноманітні варіанти – від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Журналісти зазначили, що ймовірність прийняття такого рішення дуже висока, оскільки інформаторами були декілька незалежних одне від одного джерел.

Карантин в Україні: що відомо

Поки що відомо, що щонайменше до 31 грудня 2020 року в Україні діятиме вже традиційний для країни адаптивний карантин. Його особливість полягає в тому, що країни ділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

У залежності від карантинного зонування, в кожному куточку країни діють різні карантинні обмеження. З 2 листопада в Україні почали діяти оновлені зони карантину.

Нещодавно Степанов заявив, що суворий карантин в країні почне діяти тоді, коли ліжковий фонд в для хворих на COVID-19 буде заповнено на 100%, а за добу фіксуватимуть щонайменше 20 тисяч нових інфікованих. Це щонайменше втретє, коли в Україні підіймають планку, при якій планують ввести локдаун.

Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу