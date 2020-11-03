Главный санврач страны и по совместительству заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине под вопросом.

В эфире одного из телеканалов Виктор Ляшко заявил, что адаптивный карантин, который сейчас действует в Украине, продлят с 9 ноября, сообщает 24 канал.

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Кроме этого, рассматривают вопрос о введении карантина выходного дня.

Это был разговор, но рассматривается вопрос о том, как работать и применять ограничительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию,

– рассказал Ляшко.

Зато адаптивный карантин, который действует в Украине с 12 марта, продлят до 31 декабря 2020 года.

К слову, сейчас в Украинской Правде появилась информация, что уже со следующей недели в стране могут усилить карантин. Со ссылкой на собственные источники в правительстве и Офисе Президента издание сообщает, что Кабмин рассматривает различные варианты – от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Журналисты отметили, что вероятность принятия такого решения очень высока, поскольку информаторами были несколько независимых друг от друга источников.

Карантин в Украине: что известно

Пока известно, что минимум до 31 декабря 2020 года в Украине будет действовать уже традиционный для страны адаптивный карантин. Его особенность заключается в том, что страны делят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

В зависимости от карантинного зонирования в каждом уголке страны действуют различные карантинные ограничения. Со 2 ноября в Украине начали действовать обновленные зоны карантина.

Недавно Степанов заявил, что строгий карантин в стране начнет действовать тогда, когда коечный фонд в для больных COVID-19 будет заполнен на 100%, а за сутки будут фиксировать не менее 20 тысяч новых инфицированных. Это как минимум в третий раз, когда в Украине поднимают планку, при которой планируют ввести локдаун.



Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала