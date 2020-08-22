У Канаді медичну перевірку на інфікування коронавірусною інфекцією пройшли 4 974 214 осіб. Це складає понад 13% від загального населення країни.

Зазначається, що з усіх проведених тестів лише 123 873 виявилися позитивними. Такі дані оприлюднені урядом Канади.

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Незважаючи на те, що щодня в країні підтверджують нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася.

На щастя, з початку пандемії понад 110 тисяч пацієнтів одужали. На сьогодні в Канаді залишається 4 531 активний випадок коронавірусу.

Водночас уряд Канади витратив близько 28 мільйонів доларів США на розселення в готелях відвідувачів з-за кордону, які не мали можливості самоізолюватись своїм коштом.

"Станом на 16 серпня 3222 осіб були розміщені в готелях, перебування в яких оплачувало уряд. До кінця липня ціна надання місць для відбування карантину перевищила $ 37 млн", – йдеться в канадських ЗМІ.