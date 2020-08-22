Канада проверила на коронавирус уже 13% населения
В Канаде медицинскую проверку на инфицирование коронавирусной инфекцией прошли 4 974 214 человек. Это составляет более 13% от общего населения страны.
Отмечается, что из всех проведенных тестов лишь 123 873 оказались положительными. Такие данные обнародованы правительством Канады.
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Несмотря на то, что ежедневно в стране подтверждают новые случаи инфицирования, скорость распространения болезни в Канаде существенно уменьшилась.
К счастью, с начала пандемии более 110 тысяч пациентов выздоровели. Сегодня в Канаде остается 4 531 активный случай коронавируса.
В то же время правительство Канады потратило около 28 миллионов долларов США на расселение в гостиницах посетителей из-за рубежа, которые не имели возможности самоизолироваться за свой счет.
"По состоянию на 16 августа 3 222 человека были размещены в гостиницах, пребывание в которых оплачивало правительство. К концу июля цена предоставления мест для отбывания карантина превысила $37 млн", – говорится в канадских СМИ.