Американська компанія Johnson&Johnson призупинила клінічні випробування вакцини від COVID-19. Причиною стало різке погіршення стану здоров'я в одного з добровольців.

А також через виявлене в нього "незрозуміле захворювання", повідомляє пресслужба Johnson&Johnson.

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Розголошувати деталі не можуть з огляду на лікарську етику. Водночас в компанії наголосили, що стан здоров'я учасника експерименту оцінюється незалежною моніторинговою комісією та лікарями.

Довідка. Johnson&Johnson – одна з 6 компаній у світі, яка розробляє ефективну вакцину, здатну завадити інфікуванню коронавірусом COVID-19.



Її вакцина проходила третій етап випробувань, до якого мали залучити 60 тисяч добровольців у 8 країнах світу.

Перш ніж ділитися конкретною інформацію, що ж таки сталося з добровольцем, дослідники хочуть зібрати всі дані про хворобу. Дату відновлення випробувань поки не назвали.



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