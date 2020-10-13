Через невідому хворобу одна з компаній призупинила випробування вакцини проти COVID-19
Американська компанія Johnson&Johnson призупинила клінічні випробування вакцини від COVID-19. Причиною стало різке погіршення стану здоров'я в одного з добровольців.
А також через виявлене в нього "незрозуміле захворювання", повідомляє пресслужба Johnson&Johnson.
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Розголошувати деталі не можуть з огляду на лікарську етику. Водночас в компанії наголосили, що стан здоров'я учасника експерименту оцінюється незалежною моніторинговою комісією та лікарями.
Перш ніж ділитися конкретною інформацію, що ж таки сталося з добровольцем, дослідники хочуть зібрати всі дані про хворобу. Дату відновлення випробувань поки не назвали.
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