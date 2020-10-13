Из-за неизвестной болезни одна из компаний приостановила испытания вакцины против COVID-19
Американская компания Johnson & Johnson приостановила клинические испытания вакцины от COVID-19. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья у одного из добровольцев.
А также из-за обнаруженного у него "непонятного заболевания", сообщает пресс-служба Johnson & Johnson.
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Разглашать детали не могут ввиду врачебной этики. В то же время в компании отметили, что состояние здоровья участника эксперимента оценивается независимой мониторинговой комиссией и врачами.
Прежде чем делиться конкретной информацию, что же случилось с добровольцем, исследователи хотят собрать все данные о болезни. Дату возобновления испытаний пока не назвали.
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