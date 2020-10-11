Ізраїльські військові 11 жовтня відкрили новий блок для хворих на коронавірус. Він розташований у переобладнаному гаражі лікарні на півночі країни.

У такий спосіб армія хоче допомогти перевантаженій системі охорони здоров'я, пише Associated Press.

Читайте також Понад 7 тисяч штрафів у день: скільки ізраїльтяни платять за порушення карантину

У медичному підрозділі працюватимуть близько сотні військових лікарів, медсестер та іншого персоналу. Це перший випадок в історії Ізраїлю, коли армія долучила свій персонал для лікування цивільних.

Відомо, що у лікарні обладнані 2 палати, які здатні прийняти кілька десятків пацієнтів з середнім та тяжким ступенем перебігу COVID-19. 11 жовтня до нового шпиталю вже госпіталізували 2 пацієнтів.

Наша мета – допомогти Ізраїлю у боротьбі з коронавірусом, тож ми фактично створюємо більше лікарняних ліжок для хворих,

– зазначив головний санітар Північного командування Ерез Карл.

Залучення військовослужбовців полегшить навантаження на медичний персонал в країні, а також дозволить відновити проведення планових операцій, які наразі відкладені.