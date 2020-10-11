Израильские военные 11 октября открыли новый блок для больных коронавирусом. Он расположен в переоборудованном гараже больницы на севере страны.

Таким образом армия хочет помочь перегруженной системе здравоохранения, пишет Associated Press.

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В медицинском подразделении будут работать около сотни военных врачей, медсестер и другого персонала. Это первый случай в истории Израиля, когда армия привлекла свой персонал для лечения гражданских.

Известно, что в больнице оборудованы 2 палаты, которые способны принять несколько десятков пациентов со средней и тяжелой степенью течения COVID-19. 11 октября в новый госпиталь уже госпитализировали 2 пациентов.

Наша цель – помочь Израилю в борьбе с коронавирусом, поэтому мы фактически создаем больше больничных коек для больных,

– отметил главный санитар Северного командования Эрез Карл.

Привлечение военнослужащих облегчит нагрузку на медицинский персонал в стране, а также позволит возобновить проведение плановых операций, которые сейчас отложены.

Справка. В Израиле зафиксировали более 290 тысяч больных COVID-19. Из них поправились больше, чем 229 тысяч. Умерли – 1980. С 25 сентября в стране вернули жесткие карантинные ограничения на фоне роста новых случаев коронавирусной болезни.