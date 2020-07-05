Індійський бізнесмен купив захисну маску із золота. Чи захистить така маска від інфікування коронавірусом, чоловік не впевнений.

Індійський бізнесмен Шанкар Кураде заплатив за золоту маску чотири тисячі доларів. Про це пише The Straits Times.

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Сама маска тонка, до того ж у ній є невеликі отвори, які дозволяють мені дихати,

– розповів Кураде.

За словами жителя Індії, ідея зробити маску із золота виникла в нього після того, як він побачив у ЗМІ новину про людину, яка зробила собі маску зі срібла.



Маска з золота проти коронавірусу / Фото straitstimes.com

Маска важить 60 грамів, на її виготовлення пішло вісім днів. А проте чоловік й сам не впевнений, що така маска ефективно захищає від коронавірусу, тому дотримується інших запобіжних заходів.

Чоловік каже, що йому подобається носити таку маску.

Люди підходять до мене, щоб зробити селфі,

– розповів бізнесмен.