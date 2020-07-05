Индийский бизнесмен купил защитную маску из золота. Защитит ли такая маска от инфицирования коронавирусом, мужчина не уверен.

Индийский бизнесмен Шанкар Кураде заплатил за золотую маску четыре тысячи долларов. Об этом пишет The Straits Times.

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Сама маска тонкая, к тому же в ней есть небольшие отверстия, которые позволяют мне дышать,

– рассказал Кураде.

По словам жителя Индии, идея сделать маску из золота возникла у него после того, как он увидел в СМИ новость о человеке, который сделал себе маску из серебра.

Маска из золота против коронавируса / Фото straitstimes.com

Маска весит 60 граммов, на ее изготовление ушло восемь дней. Однако мужчина и сам не уверен, что такая маска эффективно защищает от коронавируса, поэтому соблюдает другие меры предосторожности.

Мужчина говорит, что ему нравится носить такую маску.

Люди подходят ко мне, чтобы сделать селфи,

– рассказал бизнесмен.