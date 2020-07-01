В містечку Во, що на півночі Італії, 40% жителів, інфікованих коронавірусом, перенесли хворобу безсимптомно.

Про це свідчить дослідження, проведене італійським університетом у Падуї та лондонським Імперським коледжем, пише medicalxpress.

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Містечко Во, має близько 3200 жителів, їх помістили на жорсткий карантин на 14 днів після першої в Італії смерті від коронавірусу 21 лютого.

Впродовж цих двох тижнів медики протестували значну частину населення на наявність SARS-CoV-2. Аналіз результатів показав, що на початку карантину 2,6% населення або 73 людини були позитивними.

Через два тижні тільки 29 осіб. У першому і другому випадку близько 40% інфікованих не мали симптомів.

Чому це важливо

Через те, що виявили всіх заражених, і з симптомами й без, були ізольовані, дослідники сказали, що це допомогло уповільнити поширення захворювання, ефективно стримуючи його протягом декількох тижнів.

Дослідження надало докази того, що масове тестування у поєднанні з ізоляцією заражених осіб та локальним локдауном може швидко зупинити місцеві спалахи.