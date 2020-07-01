В итальянском городе у 40% зараженных коронавирусом не было симптомов
В городке Во, что на севере Италии, 40% жителей, инфицированных коронавирусом, перенесли болезнь бессимптомно.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное итальянским университетом в Падуе и лондонским Имперским колледжем, пишет medicalxpress.
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Городок Во, имеет около 3200 жителей, их поместили на жесткий карантин на 14 дней после первой в Италии смерти от коронавируса 21 февраля.
На протяжении этих двух недель медики протестировали значительную часть населения на наличие SARS-CoV-2. Анализ результатов показал, что в начале карантина 2,6% населения или 73 человека были положительными.
Через две недели только 29 человек. В первом и втором случае около 40% инфицированных не имели симптомов.
Почему это важно
Благодаря тому, что все зараженные, с симптомами и без, были изолированы, исследователи сказали, что это помогло замедлить распространение заболевания, эффективно сдерживая его в течение нескольких недель.
Исследование предоставило доказательства того, что массовое тестирование в сочетании с изоляцией зараженных лиц и локальным локдауном может быстро остановить местные вспышки.